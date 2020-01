Fiorentina, Iachini: "Domani serve la gara perfetta perché il Napoli ha qualità. Gli azzurri più riposati? Niente alibi"

Beppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Fiorentina: "Quando si subentra si spera sempre l'impatto sia giusto, c'è stata grande disponibilità dei ragazzi. La squadra ha fatto delle ottime prestazioni sul piano dell'impegno, del gioco e della mentalità. Il bicchiere è mezzo pieno, ora ci aspetta un avversario difficile come il Napoli. Siamo chiamati dopo pochi giorni a fare un'altra grande prestazione. Avremo 24 ore in meno di recupero, ma ci è già capitato: non dobbiamo pensare a queste cose, niente alibi eccessivi. Bisogna recuperare bene per fare la nostra gara, il Napoli sta giocando bene e non è riuscito a portare a casa quanto meritava. Servirà una gara perfetta perché hanno giocatori importanti, il lavoro di Gattuso è buono. Con Rino ci siamo incrociati tante volte, è molto preparato e sono convinto sia arrivato in un momento non facile a Napoli perchè quando suberntri hai bisogno di tempo. Sicuramente il Napoli ha scelto un ottimo allenatore per continuare il suo percorso di crescita e sono convinto che Gattuso possa accontentare le aspettative di una piazza importante"