Ferrara: "Maradona il più forte con cui ho giocato, ma come leader dico Vialli! Su Napoli-Juve..."

Notizie Napoli calcio. Ciro Ferrara, doppio ex di Napoli-Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport.

Intervista Ferrara Napoli-Juventus

"Il più forte con cui ho giocato è stato Maradona ma se devo indicare un leader dico certamente Gianluca Vialli. Era anche il più carismatico: aveva leadership, senso di appartenenza, capacità di trascinare e motivare i compagni, coraggio».

Chi arriva a fine campionato davanti?

«Credo il Napoli».

Come vive Ciro Ferrara Napoli-Juventus?

«Sono le squadre in cui ho giocato, con cui ho diviso in egual misura la mia carriera in queste due società. Società che mi hanno dato tantissimo».

Come si vive invece questa partita nella sua Napoli?

«Napoli-Juventus è da sempre una partita molto sentita. Sentita da entrambe le parti. Lo è soprattutto oggi perché siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante. La partita lo è. É importantissima per entrambe le squadre».

Decisiva in un senso come nell’altro?

«È più decisiva per la Juventus che ha la necessità di vincere per rimanere agganciata. I numeri dicono una cosa molto importante: la Juve ha fatto otto vittorie consecutive e ha recuperato tre punti al Napoli. Ha recuperato tanti punti rispetto alle altre ma solo 3 punti al Napoli. È vero che c’è stata la sosta ma è altrettanto vero che il distacco che ha il Napoli ora con le altre gli permette di poter gestire. Mi sembra che anche da questo punto di vista il Napoli e Spalletti stiano facendo un ottimo lavoro, anche al di fuori del campo…».