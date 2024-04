Del Genio avverte ADL: "Vogliono il tuo male, ascolta il mio consiglio!" | VIDEO

Notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio dà un consiglio ad Aurelio De Laurentiis per la gestione del suo Napoli e lo avverte sulle persone che gli sono vicine:

"La comunicazione non puoi farla un giorno sì, un giorno no. Un mese sì, un mese no. Una partita sì, tre partite no. Quando si vince tweet? Quando si perde tweet! Chiedendo scusa ai tifosi, facendo promesse per il futuro. Quando si vince e quando si perde si scrivono tweet, seno che comunicazione è. Aurelio, quelli che ti stanno vicini ti vogliono male se non ti dicono, se ti dicono sempre sì bravo presidente o se non ti dicono mai qualcosa di contrario. Io che ti sto dicendo qualcosa di contrario ti voglio più bene di loro. Ti considero un'ottima persona e quelli che ti dicono sempre sì stanno creando solo problemi a te stesso".