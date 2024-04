De Giovanni: "E' stato sbagliato tutto! Presi otto calciatori ma non gioca nessuno"

Maurizio De Giovanni, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l'Empoli e del futuro del club azzurro:

"Da tifoso del Napoli vorrei che si smettesse di fare due esercizi: il primo è quello di ricercare le colpe di qualcuno. La verità è che è stato sbagliato tutto, soprattutto la campagna acquisti dal momento che sono stati presi otto giocatori e nessuno gioca. Il secondo riguarda le pagelle, che sono simpatiche ma rendono individuali delle colpe che in realtà sono del gruppo.

Il problema è totale, tanti giocatori si sono mandati più volte a quel paese nel corso delle partite. Maradona avrebbe potuto farlo più volte nei confronti dei compagni, ma nella sua saggezza sapeva che avrebbe finito per danneggiare l'emotività dei giocatori. Bisogna chiedersi, preso atto della tragedia che stiamo vivendo quest'anno, cosa è successo nel secondo tempo di Monza per avere quella reazione. Bisogna iniziare a domandarsi cosa fare per risollevare questa squadra, dal momento che cambiare 15 elementi è difficile e non c'è la certezza di trovare obbligatoriamente altri Kim o Kvara.

Nuovo allenatore? Il Napoli in questo momento ha bisogno di una figura in grado di imporsi nei confronti della squadra e che abbia almeno quattro pretoriani al suo seguito. Io non pretendo che il prossimo anno si vinca lo Scudetto, ma voglia che la squadra esca dal campo con la consapevolezza di aver dato il suo massimo.

ADL tra i personaggi meno amati della storia del Napoli? Non penso, considerando anche il trattamento ricevuto ad esempio in passato da Naldi e Corbelli. Il vero problema della sua gestione è la poca sintonia che il club ha creato con la città e i tifosi: non c'è una sede, né uffici, manca un centro sportivo e anche i giocatori non vengono presentati nel giusto modo".