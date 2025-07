De Bruyne svela: "Ho chiamato Lukaku e Mertens, ecco la reazione di Big Rom quando gli ho detto: vengo al Napoli" | VIDEO

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Kevin De Bruyne dal ritiro di Dimaro. Vi mostriamo un estratto interessante dalle parole del nuovo acquisto della SSC Napoli che è stato presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente. Kevin De Bruyne ha parlato sabato in conferenza stampa, in vista dell'inizio della sua nuova avventura col Napoli, dal ritiro di Dimaro.

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, in conferenza stampa, ha risposto così sulle telefonate con Mertens-Lukaku:

"Se ho sentito Lukaku prima di firmare? Certo che l'ho sentito, sia lui che Mertens, per avere le loro opinioni in merito alla città, la squadra e a come funziona l'ambiente. Mi hanno dato tante informazioni ma alla fine è stata una mia decisione, insieme alla mia famiglia. Romelu è stato molto contento quando ha saputo che sarei venuto, lo conosco da quando abbiamo 13 anni e abbiamo anche convissuto a Londra quando giocavamo nel Chelsea. Questo sicuramente ha facilitato la mia scelta, conosco bene Romelu. Ma ripeto che questa è stata una mia decisione al 100%".