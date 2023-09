DAZN, De Giuseppe: "Kvaratskhelia? Il calo di cui si parla non era così evidente"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Il calo di cui si parla non era così evidente, ma sono aspetti che conoscono i preparatori e lo staff di Rudi Garcia: il fatto che sia uscito in quel momento mi ha fatto pensare che fosse già programmato. Il cambio del centrocampista e dell’attaccante? Quello di Politano per Lindstrom poteva dare uno spunto in più, su Kvara vorrei fidarmi di Rudi Garcia ma è anche vero che la sensazione del secondo tempo è che fosse il più pericoloso nonostante il calo”