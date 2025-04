Calciomercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista, commenta le ultime notizie in merito ad un possibile interessamento del Napoli per Orsolini del Bologna:



"Il Napoli è interessato all'esterno del Bologna Riccardo Orsolini per la prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo agente Michelangelo Minieri hanno già avuto un primo contatto positivo lunedì scorso a Coverciano, dopo gli Inside The Sports Awards".