Cammaroto: "C'è un Mister X per l'attacco del Napoli, è un 20enne! Sta per uscire fuori il nome"

"Il grande obiettivo per l'estate è una punta centrale. Si attendono novità per Moise Kean, c'è un rallentamento legato ad alcuni problemi personali avuti dal ragazzo. Attenzione però perché Kean è una priorità ma non l'unico nome nei piani del club. C'è un nome molto forte che verrà fuori nei prossimi giorni, un 20enne considerato uno dei grandi prospetti del calcio europeo, caldeggiato da Manna ma che stavolta ha tutte le caratteristiche ideali per il gioco di Conte".