Nuovo stadio Maradona, per ADL deve avere 70 mila posti: ecco l'idea del presidente

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle novità sullo stadio Maradona:



"Lo stadio, secondo il patron azzurro, dovrebbe prevedere l’eliminazione della pista d’atletica (l’Uefa per gli Europei non lo chiede); corsie che, di fatto, verrebbero «coperte» dall’estensione del secondo anello verso il campo, il che determinerebbe una conformazione delle tribune un po’ sul modello Olimpico. E con circa 70 mila posti. Soluzione, questa, che appare l’unica possibile per eliminare la pista di atletica con l’avvicinando dell’unica tribuna che rimarrebbe oltre all’attuale terzo anello (come la foto della sezione in alto che era il progetto che anni fa presentò de Laurentiis al Comune).



In sostanza, costruendo un ulteriore «pezzo» di stadio che partirebbe dal secondo anello all’interno del Maradona: un «catino nel catino», ma con lavori da eseguire a step, quindi a campionato e Champions in corso, senza correre il rischio di far giocare la squadra lontano da Fuorigrotta. Ovviamente, recuperando gli 8mila posti del terzo anello che corrisponderebbero, più po meno, a quanti se ne perderebbero di volta in volta con i lavori in corso. Terzo anello che nei pensieri di De Laurentiis potrebbe ospitare gli Skybox, salottini lussuosi venduti a tifosi facoltosi".