Tuttosport - C'è una cosa di cui Conte ed il Napoli non vogliono proprio parlare

Ultime notizie SSC Napoli - Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e potrebbe saltare le sfide contro Lecce, Genoa, Parma e anche Cagliari.

Come racconta Tuttosport, ironia del destino "proprio contro la sua ex formazione del Torino è arrivato il capolinea della stagione, con lesione dalla quale non guarirà prima dell’ultima contro il Cagliari al Maradona. In quella che potrebbe diventare anche la sfida per la celebrazione del quarto scudetto. Di questo, però, Conte ed il Napoli non ne vogliono proprio parlare".