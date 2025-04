Il principe del Qatar al Maradona ad assistere a Napoli-Torino | FOTO

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta della presenza domenica allo stadio Maradona del principe del Qatar Mohamed Saadon:

"Una vacanza in Campania, in Costiera Amalfitana a Positano, poi anche a Capri e poi la voglia irresistibile di giocare a padel. Mohamed Saadon, principe di una delle tante famiglie del Qatar, è ambasciatore del padel arabo e uno dei più influenti personaggi del suo paese con ben 1 milione di follower su Instagram. E’ famoso per essere uno dei volti noti del network sportivo beIN Sports.

Saadon, ex tennista pro, ha scelto il Pala Padel di Nola per allenarsi, dopo che si è consultato con il suo amico Marcelo Capitani, ex top 20 in Italia, argentino e selezionatore della nazionale italiana under.



«All’inizio pensavamo fosse uno scherzo – ha detto il proprietario del Pala Padel Nola Salvatore Lauri che insieme a Luigi Marino gestisce l’impianto -. Non è che tutti giorni capitano cose del genere. Poi, Saadon, si è messo in contatto con noi: è arrivato intorno alle 16 di domenica in taxi nella nostra struttura si è allenato e ha giocato una partita con i nostri maestri. Se n’è andato intorno alla 18.30».

Destinazione stadio Maradona dove ha assistito, indossando anche una felpa azzurra con tanto di richiamo al primo scudetto, alla sfida con il Torino che è valso il primato solitario in serie A.



Il Pala Padel Nola è oggi uno dei riferimenti assoluti per gli amanti di questo sport in Italia, una delle strutture più innovative del settore in Italia. Il centro si distingue come l’unico circolo italiano dotato di quattro campi panoramici con uscite laterali, che permettono di ospitare eventi Internazionali e Nazionali. «Tutti lo hanno riconosciuto perché è un giocatore famoso nel circuito internazionale. Ci ha invitati nel suo paese: è un grande appassionato di padel: è molto umile e alla mano ha interessi anche a Dubai. Ovviamente lo abbiamo fatto vincere (scherza, ndr), ma è stato nostro ospite ed è stata una bella giornata per tutti noi».

Saadon è diventato uno dei simboli nonché il personaggio chiave nello sviluppo del padel: sia perché è stato lui ad aprire il primo impianto del paese, a Doha, sia perché è il miglior giocatore del Qatar. «Questo sport è importante per me – ha detto Saadon -. Sono riuscito a far crescere questa disciplina non solo in Qatar. Ora ci sono 14 paesi nel mondo arabo che giocano a padel, in totale credo che siano 500.000 giocatori. Ho scelto Il Pala Padel a Nola per allenarmi. Ero qui in vacanza con mia moglie e volevo allenarmi: devo dire che è una struttura all’avanguardia, molto buona: è uno dei migliori club in Italia»".