Conte costretto a prendere una decisione inevitabile a Lecce

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito all'avvicinamento degli azzurri a Lecce-Napoli di sabato:

"L’obiettivo al Maradona alla fine è stato centrato e il Napoli ha allungato in classifica, ma il nuovo infortunio di Buongiorno è stato il prezzo collaterale da pagare. Dovrebbe essere invece rientrato l’allarme per Anguissa e Lobotka, costretti a loro volta a chiedere il cambio per problemi fisici durante la spigolosa sfida contro il Torino. I due centrocampisti stanno infatti meglio e Conte li avrà salvo ulteriori contrattempi a disposizione nella trasferta di sabato a Lecce, dove gli azzurri scenderanno in campo quasi sicuramente con l’assetto tattico che avevano provato durante la scorsa settimana.



Stavolta sarà infatti inevitabile l’arretramento di Olivera al fianco di Di Lorenzo e Rrahmani, con Politano e Spinazzola che dovranno invece preoccuparsi di presidiare le due fasce. Davanti la coppia formata da Lukaku e Raspadori: guarito dalla febbre e atteso a un finale da protagonista. Con Neres ko infatti i gol del jolly della Nazionale possono diventare l’arma scudetto".