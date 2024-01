D'Avino, l'agente a CN24: "Sogna il debutto col Napoli per coronare un suo sogno! Ecco l'atmosfera che c'è nel gruppo a Riyadh"

Calciomercato Napoli - Alessandro Musella, agente del difensore del Napoli Luigi D’Avino, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La convocazione in Supercoppa? Sicuramente per lui è una esperienza importante, è contento e fiero di far parte della spedizione: la speranza è che possa dare una gioia ai tifosi.

Come sta lo spogliatoio del Napoli? Luigi è ormai da più di un anno che ha il contratto col club e vive l’atmosfera della prima squadra, ha fatto panchine in Serie A ed in Champions: il gruppo azzurro è molto solido a Riyadh, la vittoria con la Salernitana è una dimostrazione d’attaccamento da parte dei calciatori, vincendo all’ultimo minuto nonostante le assenze. Anche se il periodo non è fortunato, i giocatori hanno le qualità per poter dire la loro.

Non vede l’ora di entrare in campo? Sarebbe il sogno di qualsiasi ragazzo che cresce nel Napoli, speriamo avvenga quanto prima così esaudisce il sogno di ogni ragazzo del settore giovanile. Piano piano ha iniziato a prendere confidenza con le convocazioni e le partite, per coronare il tutto manca l’ultimo tassello. Sta completando il suo percorso e ci aspettiamo grandi soddisfazioni.

Dove può migliorare? Luigi è un ragazzo molto determinato, vive per il calcio e fa sacrifici ogni giorno per migliorare: poter lavorare con giocatori campioni d’Italia a Castel Volturno con lo staff della prima squadra è un processo di crescita importante da cui apprendere ogni giorno mentalità, metodologia e applicazione. Sta cercando di curare tutti i dettagli che possono aiutare la sua crescita, lui vuole diventare un professionista e vuole arrivare il più in alto possibile: per un 18enne è difficile essere titolare della squadra campione d’Italia, sta imparando e poi vedremo dove potrà farsi le ossa e vestire quanto più possibile la maglia del Napoli”