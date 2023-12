Ceccarini: "Meluso ha a cuore il rinnovo di Zielinski, sta lavorando per chiudere. Il calciatore ha dato dei segnali"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore Tuttomercatoweb:

"Zielinski? In estate aveva l’opportunità di andare a giocare in Arabia. L’ambiente Napoli gli piace, ma non vuol dire resterà. So che Meluso ha la questione molto a cuore e sta lavorando per il rinnovo. Se non si dovesse fare, c’è l’interessamento dell’Inter. Il rinnovo di un anno non credo sia l’ideale sul quale il Napoli potrebbe puntare. Il Napoli ci tiene tanto a trattenerlo".