Fabrizio Castori, allenatore del Perugia ed ex della Salernitana, è intervenuto a TMW Radio durante Piazza Affari:

Sulla corsa Scudetto

“Vedo il Napoli in grande spolvero. Ha una rosa giovane e forte, gioca bene. E’ una squadra che ha dato spettacolo e per loro vale lo stesso concetto: mai rilassarsi. Ma ha tutto per vincere lo Scudetto”.