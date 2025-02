Cassano: "Come ha fatto il Napoli a non prendere questo talento, Manna doveva pensarci prima"

Antonio Cassano ha sempre un occhio di riguardo nei confronti dei giovani talenti del calcio mondiale. Nella puntata di Viva el Futbol, Fantantonio ha sottolineato le prestazioni di una delle sorprese della Serie A: "Il mio chapeau della settimana va a un giocatore incredibile che ha fatto una roba pazzesca.

Diao del Como che non conoscevo e non avevo mai visto giocare. Ha una personalità incredibile ed è un calciatore fantastico che sa anche difendere. Ma se questo ragazzo lo vai attaccare 50-60 volte a partita ti fa una testa tanta. Diao ha disintegrato Dodo con passo e personalità. Dodo di solito è uno che attacca e ti mette lì, lui ha detto “No, no, tu rimani dietro“. E' arrivato da un quarto d'ora in Italia e ha già fatto 4 gol in 7 partite.

Può giocare tranquillamente in squadre come Milan, Napoli e Atalanta e credo che a giugno sarà uno dei pezzi pregiati. Immaginate se all'Atalanta va via Lookman e Gasperini prende lui, potrebbe avere un'ulteriore evoluzione. Nell'arco di 2-3 anni può diventare una roba stratosferica visto che è classe 2005. La mia domanda è per il direttore sportivo del Napoli. Caro Manna, non lo potevi andare a prendere prima che lo acquistasse il Como?".