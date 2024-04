Calzona a Sky: "La settimana è stata travagliata, dobbiamo liberarci dei problemi mentali! Traoré ha dei problemi con una vite..."

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il pre-partita di Napoli-Roma, è intervenuto l’allenatore del Napoli Francesco Calzona:

“Preparare la partita è stato complicato? La settimana è stata travagliata, siamo contenti che si giochi perchè ci togliamo le scorie della settimana.

Presa di posizione nei confronti dei giocatori? Ho parlato in prima persona, senza pensare alla società. Io metto in campo i giocatori, mi sono preso delle responsabilità e devono prendersele anche lui. Non credo di aver detto nulla di eccezionale.

Abbiamo problemi con Traoré, ha problemi lì dove si è operato ed ha una vite che gli dà fastidio.

Cosa mi aspetto di vedere? Di liberarsi di tutti i problemi mentali che abbiamo, di fare la prestazione. Ci sta anche che perdi con la prestazione, ma alla lunga ti porta risultati per cui mi aspetto una prestazione di orgoglio‚ÄĚ