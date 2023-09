Cajuste: "Interesse del Napoli mi ha sorpreso, un azzurro è impressionante! A Frosinone esordio difficile, su obiettivi e la città...

Notizie Napoli calcio. Jens Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media svedesi di Expressen direttamente dal ritiro della Nazionale scandinava.

Cajuste ha ovvimente parlato anche del suo passaggio al Napoli, non nascondendo il suo entusiasmo:

"Sono rimasto un po' sorpreso quando ho sentito parlare dell'interesse. È successo molto rapidamente. Tutto è stato completato in una settimana. Ho avuto molte nuove impressioni, ma è stato divertente. La città è fantastica e il club fantastico. I giocatori del Napoli sono su un altro livello".

Sull'annuncio nel giorno del suo compleanno: "Posso tranquillamente dire che è stato il mio miglior compleanno finora".

Sui suoi obiettivi: "Entrare e contribuire. Ci saranno opportunità per il tempo di gioco. Sono rimasto un po' sorpreso quando ho sentito parlare dell'interesse, ma quando è arrivato, ero eccitato ed estremamente felice"

Sulle prime impressioni della squadra: "Il livello dei giocatori. Vanno molto veloce tatticamente e tecnicamente. Più veloce di quanto sia abituato. Questa è probabilmente la più grande differenza e la concorrenza è enorme. Non è facile, ma anche un'occasione per imparare".

Sull'esordio a Frosinone: "Ovviamente è stato un inizio difficile per me. Non conoscevo molto bene i giocatori, ma è quello che succede nel calcio. Ora l'ho lasciato alle spalle. Naturalmente senti la pressione di far bene. Ma preferisco sentire la pressione su questo palco piuttosto che il contrario. Ho seguito molto il Napoli nel corso degli anni, non ultimo l'anno scorso quando è andata così bene".

C'è un compagno di squadra che ha impressionato? Frank Anguissa. Per me, è completo. È un grande giocatore".