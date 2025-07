Ndoye-Napoli, Tuttosport - Prossima settimana nuovo assalto: serve un rilancio da 38 milioni

Calciomercato Napoli - Come si legge su Tuttosport, il Napoli non molla la pista Ndoye del Bologna:

"Settimana prossima, invece, previsto il nuovo assalto al Bologna per Dan Ndoye. L’esterno offensivo svizzero si è promesso al Napoli, con cui ha già raggiunto un’intesa per un contratto fino al 2030 da 3 milioni a stagione più bonus. Ora va trovata la quadra col Bologna, che continua a chiedere 45 milioni (il 15% sul ricavato dalla vendita spetta al Basilea). Il dt rossoblù Giovanni Sartori ha detto no alla prima offerta del Napoli da 30 milioni più il cartellino di Alessandro Zanoli. Idem alla proposta da 35 milioni cash. Serve un rilancio nell’ordine dei 37-38 milioni più bonus".