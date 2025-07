Mauro: "Griglia scudetto? Non ho dubbi, sarà suo ma occhio al Milan con Allegri prenderà meno gol"

Ultime calcio Napoli - Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della Juventus e del Napoli:

"Hanno ciò che serviva: competenza, conoscenza, juventinità. C’è più grinta e determinazione, entrambi vogliono dimostrare di essere bravi, senza presunzione. Napoli al primo posto - ha proseguito cercando di tracciare una griglia di partenza - perché ha vinto e perché si è rinforzato. La permanenza di Conte è straordinaria, ma sarà bellissimo seguire due personalità come la sua e quella di De Laurentiis. L’Inter è una corazzata, il Milan prenderà molti meno gol con Allegri e farà quelli che servono per stare tra le prime quattro, ci metto la firma. La Juve deve stare assolutamente tra le prime quattro e lottare per lo scudetto. Deve tornare a essere competitiva per quello".