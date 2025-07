Sky - Il Nottingham Forest fa sul serio per Ndoye, ma il Bologna non ha ricevuto offerte! Il Napoli può inserire una contropartita nell'affare

Calciomercato Napoli - Luca Cilli, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 a proposito delle ultime trattative di calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo in attesa dell’ufficialità di Beukema, è una formalità. Lo consideriamo fatto, sarà un nuovo difensore di Conte. Operazione importante, è la prima scelta del Napoli per la difesa. Il Napoli inserisce in rosa un difensore di grande qualità, adesso potrà crescere ulteriormente. Trattativa aperta col Bologna per Ndoye. Bisogna registrare l’inserimento del Nottingham Forest che fa sul serio: accordo col giocatore su base quinquennale, ora gli inglesi devono trattare col Bologna che non ha ricevuto offerte ufficiali. Il Napoli resta forte sul calciatore, ma deve accelerare e trovare l’intesa col Bologna, magari inserendo una contropartita tecnica come Zanoli. Il Nottingham prova a superare la concorrenza del Napoli".