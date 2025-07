Sportitalia - Retroscena Pio Esposito: Napoli pronto ad offrire 30 milioni, ma ADL ha virato su altri obiettivi

Calciomercato Napoli - Retroscena di calciomercato che vede coinvolta anche la SSC Napoli. Il protagonista è Francesco Pio Esposito, patrimonio dell'Inter destinato alla permanenza in maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Mercato Napoli, retroscena su Pio Esposito

Il club lombardo ha rifiutato numerose proposte per il cartellino dell'attaccante classe 2005, ma come riferisce Alfredo Pedullà sul proprio portale, anche il Napoli aveva pensato di dare l'assalto al giocatore: l'idea di Aurelio De Laurentiis era di mettere sul piatto 30 milioni di euro più bonus, ma alla fine gli azzurri hanno optato per concentrarsi su altre operazioni.