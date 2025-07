Marca - De Bruyne al servizio di Lukaku: l'obiettivo è diventare una coppia temibile in Italia ed in Europa

Notizie Napoli - L'arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli si può già definire il colpo più importante dell'intera sessione di calciomercato estivo. Il campione belga, presentatosi oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro, ritrova in azzurro un compagno di Nazionale, ovvero Romelu Lukaku. I colleghi spagnoli di Marca esaltano le doti dei due calciatori made in Belgio:

"Senza dubbio, l'acquisto più notevole e quello che più entusiasma la città partenopea è Kevin De Bruyne, che arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Manchester City. Il belga è nuovamente in coppia con una vecchia conoscenza, Lukaku, e la sua missione è chiara: coltivare le doti realizzative del connazionale e diventare una coppia temibile in Italia e nella prossima edizione della Champions League".