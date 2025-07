Padovano: "Lucca diventerà l'attaccante titolare dell'Italia, Conte migliora tutti i calciatori che allena"

Notizie Napoli - Michele Padovano, ex attaccante della Juventus e amico di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito dell'arrivo di Lorenzo Lucca in azzurro:

“Lucca è un ragazzo che conosco fin troppo bene dal settore giovanile del Torino. Lui ha qualità fisiche e tecniche, così come quelle personali, incredibili. Con l’aiuto di Conte, che migliora tutti i calciatori che allena, diventerà l’attaccante titolare della Nazionale italiana. Se dovesse mettere insieme tante presenze potrebbe aumentare anche il suo score, perché può migliorare ancora tanto. Calma, però, con gli entusiasmi.

Bisogna fare i complimenti alla società perché dopo un anno di transizione sbagliato si è affidata da Antonio Conte per crescere e diventare un grande club. Potrà figurare bene anche in Champions League per gli acquisti che ha fatto e si è affidata a dei professionisti seri. Secondo me si è solo all’inizio di una bella storia ancora da raccontare e ci sarà da divertirsi.

Conte cercherà di smorzare un po’ gli entusiasmi, perché è un uomo del sud scaramantico. Ma la sua cultura del lavoro resta eccezionale, tutti i calciatori vogliono lavorare con lui perché sanno che potranno lavorare. Il falso mito di un allenatore che li spreme non sta in piedi, magari tutti gli allenatori lavorassero così. Ma sarà il campo a parlare”.