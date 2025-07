Milinkovic-Savic con le valigie pronte: non scende in campo nell'amichevole contro l'Ingolstadt

Calciomercato Napoli - Vanja Milinkovic-Savic è sempre più vicino all'addio al Torino. L'estremo difensore del club granata è nel mirino della SSC Napoli, ma manca ancora l'accordo tra gli azzurri ed il club granata.

Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic salta l'amichevole

Intanto, dopo essere finito in panchina nell'amichevole preseason contro l'Ingolstadt, va registrato che proprio nell'amichevole di oggi mai è sceso in campo: zero minuti collezionati. In campo si sono alternati Alberto Paleari ed Antonio Donnarumma, rispettivamente secondo e terzo portiere dei granata.