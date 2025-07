Il Mattino esalta Valentina De Laurentiis: ha un rapporto speciale con i tifosi, è lei il cuore pulsante della rivoluzione artistica del Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino dedica ampio spazio alla figura di Valentina De Laurentiis, responsabile dell'area merchandising e licensing della SSC Napoli, oltre che figlia del presidente Aurelio De Laurentiis.

Nata a Roma, laureata in psicologia ma appassionata di moda da sempre, è diventate il cuore pulsante della grande rivoluzione “artistica” del Napoli e ormai da cinque anni è la mente che al fianco di Emporio Armani si occupa della autoproduzione delle maglie del Napoli.

È innamorata di Napoli e della napoletanità, quella che vuole trasmettere in ogni progetto che realizza per il club.

Il Mattino sottolinea anche il rapporto speciale tra Valentina De Laurentiis e i tifosi del Napoli

A Valentina De Laurentiis piace stare in prima linea, anzi in primissima linea. Trascorre ore intere nello store del Napoli e si mette sempre a disposizione di tutti i clienti/tifosi che sono alla ricerca non solo della maglia ma anche dell’ispirazione.

Parla con tutti, raccoglie le loro richieste, prova a rispondere alle loro curiosità (...) E questo modo di fare, di lavorare, di mettersi a disposizione è diventato una sorta di ponte tra lei e i tifosi che la riconoscono, le scrivono sui social e la identificano come parte integrante di un progetto vincente.