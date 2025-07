Massimo Boldi: "A De Laurentiis avrei dovuto dire: dividiamo in due! Tra di noi c'è stima reciproca"

Ultimissime Calcio Napoli - L'attore e comico Massimo Boldi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Tra le altre cose, ha parlato del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis.

Boldi parla di Aurelio De Laurentiis

Boldi confessa che sì, vorrebbe fare Yuppies 3 con Ezio Greggio e Jerry Calà, poi aggiunge: "E il mio prossimo cinepanettone vorrei chiamarlo Natale a casa Boldi". Gli chiedono: Quanto ha fatto guadagnare ai suoi produttori? E Massimo Boldi risponde: "Eh, tanto. Avrei dovuto dirgli: Dividiamo in due. In 20 anni io e Christian abbiamo portato al cinema 30 milioni di spettatori".

Infine una battuta: Aurelio De Laurentiis è pazzo di lei come nell'imitazione di Max Giusti? "Mi fa molto ridere. Sì, forse davvero ha un debole per me, c'è stima reciproca".