Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il portiere Milinkovic Savic del Torino ha già un accordo con il Napoli:

"Non accenna a smettere di rinforzarsi il Napoli, che lavora per chiudere altri due colpi a stretto giro di posta. Appuntamento oggi col Torino per definire l’accordo per il portiere Vanja Milinkovic Savic, che ha già detto si agli azzurri per un quadriennale con opzione per il quinto anno: guadagnerà 1,7 milioni a stagione".