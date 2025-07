Cagliari, Pisacane racconta: "A 6 anni giocavo in strada ai Quartieri Spagnoli, quella cicatrice me la sono fatta così"

Notizie Serie A - Oggi sulle pagine del quotidiano La Repubblica una lunga intervista a Fabio Pisacane, l'ex difensore napoletano che è diventato il nuovo allenatore del Cagliari.

Tra le altre cose, Pisacane ha raccontato un aneddoto della sua infanzia, quando giocava a calcio nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Pisacane racconta la sua infanzia ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Come se l’è procurata quella cicatrice sotto l’occhio? «È stato il parafango di un carretto delle granite. Avevo sei anni, giocavo a calcio per strada nei Quartieri Spagnoli di Napoli dove sono cresciuto. Correvo dietro a un pallone, sono stato investito».

A tredici anni, la malattia. "Sindrome di Guillain-Barré. Ero nelle giovanili del Genoa. Rimasi paralizzato dal collo in giù, non respiravo, andai in coma. Mi dissero che non avrei più giocato a calcio, invece è stata la mia vita. Ancora oggi collaboro con Telethon. I medici mi hanno dato una seconda vita".