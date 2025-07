Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Terzo giorno di allenamenti per la SSC Napoli di Antonio Conte che anche oggi è scesa in campo a Carciato per un doppio allenamento dinanzi a numerosissimi tifosi. Nel pomeriggio è scesa una forte pioggia che non ha fermato, però, i piani di mister Conte: gli azzurri hanno continuato ad allenarsi e Matteo Politano è stato protagonista di un gol e di una esultanza scatenata. Sotto il diluvio, Politano ha segnato in tap-in ed ha alzato le braccia al cielo.