Belardi: "L'Udinese con il Napoli se la gioca. Meret? Ho fatto crociate per difenderlo"

Emanuele Belardi, ex portiere dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Veneto, presentando così la gara di Napoli:

Ha difeso anche Meret più volte.

"Posso dire di aver fatto delle crociate! Per me, lui è uno dei migliori portieri italiani. Giocare con la maglia azzurra è veramente difficile, e Alex non è sempre uscito vincitore. Interpreta il ruolo in maniera essenziale, e il suo atteggiamento ricorda molto Zoff: non si esalta e non si demoralizza. Ed è bello vedere che si sia riformata a Napoli la coppia con Simone Scuffet, ragazzi che si allenavano assieme ai tempi dell'Udinese, quelli in cui militavo tra i bianconeri"