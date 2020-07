Baronio: "De Laurentiis ha deciso il mio addio, ma non c'ho mai parlato. Gaetano? Se non smette di essere testardo..." [ESCLUSIVA]

Notizie Calcio Napoli - Roberto Baronio ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "A Napoli ho avuto un'esperienza bellissima, ho conosciuto una città fantastica: ho conosciuto gente altruista ed amica, ringrazierò per sempre il club che mi ha dato l'occasione di conoscere la città e di lavorare in una realtà importante. E' finita solo per i risultati non ottenuti, ma non potrò mai parlare male di Napoli. Gaetano? Ha tutto per giocare ad alti livelli, ma la sua pecca potrebbe essere la testardaggine: dovrebbe essere un attimino più aperto mentalmente. Deve capire che se le cose non vanno come dice lui, può andare bene lo stesso. Ci sentiamo ancora, mi chiede consigli: oltre ad un allenatore ha un amico in me. Sono contento per Gattuso, sta costruendo un qualcosa di livello: spero possa vincere stasera con l'Atalanta. La mia esperienza a Napoli è finita per una decisione del presidente, che non vedeva i risultati. Per quanto riguarda il nostro rapporto, semplicemente non c'è mai stato. Quando parlavo e avevo contatti con la prima squadra parlavo con Giuntoli e i suoi collaboratori. Mai avuto un contatto diretto con il presidente, mi dispiace, ma penso che lui non abbia mai voluto rapporti con noi del settore giovanile. Sono stato aiutato da Gianluca Grava, che mi ha messo a disposizione tutto quello che mi serviva per lavorare, sul campo e non, una presenza costante. Per quanto mi riguarda, per come la vedo io, una maggiore attenzione al settore giovanile dovrebbe esserci, questo non vuol dire che il Napoli non lo stia facendo o non lo farà in futuro. La mia esperienza la reputo positiva, finita male per volere del presidente e di nessun altro. Mi dispiace perché si dovrebbe valutare il miglioramento dei ragazzi a prescindere daii risultati: ovvio che tutti vogliono vincere, ma se le condizioni per vincere non ci sono, è facile puntare il dito sull'allenatore. Non ho mai fatto polemiche e non ne voglio fare. Ringrazio anzi per l'esperienza fatta in un anno e mezzo a Napoli".