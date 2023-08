Auriemma: "Scudetto? In cima alla griglia metto Napoli e Juve. Su Lindstrom..."

Notizie Calcio Napoli - Il collega Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”:

“Lindstrom ha dimostrato di essere un calciatore duttile. Sa usare bene entrambi i piedi quindi può giocare a destra e a sinistra ed ha nelle sue corde anche la conclusione da fuori, oltre al dribbling. A campo aperto, va veloce per cui sarà sicuramente utile a Garcia a cui piacciono i calciatori talentuosi. Lindstrom lo ha chiesto Garcia, ma già Giuntoli lo aveva individuato per cui è curioso anche che gli interessi collimano. Il mercato internazionale conosce molto bene Lindstrom, non è una scommessa, ma un calciatore pronto che può fare sin da subito la differenza

Il Milan è una squadra molto intensa e sarà una delle candidate allo scudetto. L’Inter ha fatto un mercato a costo 0 perché ha venduto e acquistato, ma in attacco qualcosa perde. La Juve ha toccato pochissimo, ma ha il grosso vantaggio di non giocare le coppe mentre le romane sono la grande incognita di questo mercato e quelle che rischiano di più. E’ vero che la Roma ha preso Lukaku, ma la squadra è tutta da scoprire e potrebbe essere la sorpresa o la delusione della stagione. Diciamo che nella griglia Napoli e Juve continuo a metterle davanti”.