Adani e la rottura con Sky, 'Chi' rivela: "C'è stato lo zampino di un allenatore di Serie A"

Daniele Adani e Sky Sport non si sono lasciati nel migliore dei modi:

“ In un modo quasi incomprensibile dal punto di vista della trasparenza: sono stato oscurato senza capire il motivo e la scelta di separarsi non mi è mai stata spiegata. C’è stato un comportamento subdolo e irrispettoso” , diceva l'ex difensore al Corriere della Sera.

La rivista Chi ha rivelato alcuni retroscena:

"Non tira una buona aria tra l'ex calciatore e opinionista Daniele Adani (con i suoi compagni della Bobo TV, Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola), e i volti del calcio di Sky Sport. I motivi di questa ruggine risalgono alla brusca fine della collaborazione tra la rete sportiva e Adani, che ne era una delle rivelazioni. Secondo i rumors, dietro la fine di questo rapporto, che sembrava solidissimo, ci sarebbe stato lo zampino di un famoso allenatore di serie A con il quale l'opinionista litigava spesso in diretta. Così, il mister avrebbe dato un ultimatum all'azienda: o me, o Adani".