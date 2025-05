Ultim'ora Sky: ci sono novità su Lobotka e Buongiorno! Ipotesi Neres col 4-3-3 in Napoli-Cagliari

Napoli-Cagliari, ultimissime notizie dalla redazione di Sky Sport: il giornalista Massimo Ugolini riferisce sulle condizioni degli infortunati Stanislav Lobotka e Alessandro Buongiorno. Nessuno dei due dovrebbe farcela a recuperare per l'ultima partita di campionato al Maradona.

Secondo Ugolini, "è difficile che Lobotka e Buongiorno possano recuperare, si sta lavorando per dargli la soddisfazione di andare in panchina, ma al momento è presto per le condizioni dei due giocatori". Dunque il Napoli dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista in Parma-Napoli.

L'unica variazione potrebbe riguardare l'attacco, e dunque il sistema di gioco: "C’è la disponibilità di Neres che è entrato carico contro il Parma e potrebbe essere una variabile importante dal primo minuto". In quel caso si tornerebbe al 4-3-3. Fino a venerdì il Napoli ha ancora tre giorni di lavoro durante i quali l'allenatore Antonio Conte potrà fare valutazioni dettagliate sulle scelte da adottare. Il Napoli spera di recuperare Lobotka e Buongiorno, almeno per la panchina.