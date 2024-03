Probabili formazioni Inter-Napoli: la scelta di Calzona su Osimhen

Napoli - Si scende in campo con la 29esima giornata di campionato di Serie A e ci sarà Inter-Napoli che vale tanto per la classifica delle due squadre in lotta per obiettivi chiaramente differenti. Da una parte la capolista con tanti punti di vantaggio e che aspetta solo la matematica per trionfare con lo scudetto. Dall'altra parte i Campioni d'Italia in affanno e in cerca dell'Europa. Le probabili formazioni di Inter-Napoli di Serie A.v

La partita di campionato post Champions League sia per l'Inter di Inzaghi che per il Napoli di Calzona. Entrambe le squadre italiane hanno dovuto affrontare la delusione dell'eliminazione dagli Ottavi di Finale per mano di una spagnoal. Ora si cocentrano in campionato, queste le scelte di formazioni di Inter-Napoli.

Probabili formazioni Inter-Napoli con le ultimissime notizie che riguardano le due squadre italiane di Serie A. Ultimissime formazioni Inter Napoli con le scelte di Inzaghi e Calzona.

In casa Inter sono tre i ballottaggi per Inzaghi, uno per reparto. In difesa Bisseck è in vantaggio su Pavard. A centrocampo Frattesi potrebbe giocare per uno tra Barella e Mkhitaryan. In attacco torna Lautaro Martinez, al suo fianco si giocano una maglia Thuram e Sanchez, col francese favorito.

Per il Napoli c'è Osimhen che ha recuperato dall'affaticamento muscolare degli scorsi giorni ed è stato convocato: il nigeriano ci prova dal 1', ma al momento è favorito Raspadori. Anguissa non è al meglio ma dovrebbe partire titolare. Sulla fascia solito Olivera preferito a Mario Rui.