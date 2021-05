Probabili formazioni Napoli-Hellas Verona: Gattuso cambia, ampio turnover per Juric

Probabili formazioni Napoli-Hellas Verona. La SSC Napoli si avvicina alla 38esima giornata della nuova stagione di Serie A 2020/21, gli azzurri ospiteranno al Maradona l'Hellas Verona di Ivan Juric per l'ultima gara di stagione. Il Napoli di GennaroGattuso cerca i tre punti per ottenere ufficialmente la qualificazione per la prossima edizione di Champions League. Dall'altra parte il Verona già salvo.

Domenica 23 maggio 2021 ore 20:45 Napoli-Hellas Verona SKY

Napoli-Verona, le ultime notizie di formazione

IN CASA NAPOLI - Ballottaggio in porta tra Ospina e Meret nel Napoli. In difesa unico ballottaggio Mario Rui-Hysaj, con l'albanese favorito. Confermati Manolas, Rrahmani e Di Lorenzo. Ancora Out Koulibaly. A centrocampo al fianco di Fabian Ruiz dovrebbe esserci Demme dal primo minuto e non Bakayoko. nettamente favorito. In attacco, invece, Politano in vantaggio su Lozano e fuori Mertens, confermati Zielinski, Insigne e Osimhen.

IN CASA VERONA - Diversi cambi per Juric che conferma ancora una volta Pandur in porta nel Verona. In difesa Ceccherini in ballottaggio con Dawidowicz, così come a centrocampo potrebbero riposare Veloso e Lazovic per fare spazio a Bessa e Magnani, con Dimarco che da difensore avanzerebbe a centrocampo. Più Zaccagni e Kalinic al posto di Salcedo e Lasagna.

Napoli-Verona formazioni

Probabili formazioni Napoli-Verona

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: - . Indisponibili: Ghoulam e Koulibaly.

Probabile formazione Verona:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric.

Squalificati: Barak . Indisponibili: - .