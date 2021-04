Nuova maglia Napoli, rilancio di EA7! Trattativa a buon punto, i dettagli [ESCLUSIVA]

Nuova maglia Napoli, ormai ci siamo. Se da un lato la concentrazione in casa azzurra è massima per la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, dall'altro già si sta pensando alla stagione 2021-2022. Non solo in chiave calciomercato, con la presenza in Champions o meno che influirà tanto sulle scelte, ma anche per quanto riguarda il reparto marketing.



Dopo il lancio della nuova divisa in collaborazione con Marcelo Burlon che ha riscosso notevole successo, è tempo di pensare alla divisa per la nuova stagione. Sì, perché a giugno l’accordo di sponsorizzazione tra il Napoli e il Gruppo BasicNet arriverà a conclusione e dunque si fermerà la partnership con Kappa che è iniziata nel 2015 e che ha portato nelle casse del Napoli un contratto da 8 milioni a stagione.

In questi mesi sono state numerose le idee nate in casa Napoli per quanto riguarda il nuovo sponsor tecnico che andrà a sostituire Kappa, con quella più accreditata relativa al ritorno ad un vecchio sponsor tecnico che già nel recente passato aveva vestito gli azzurri. La trattativa era in fase avanzata, ma recentemente c'è stato un sorpasso quasi decisivo da parte di una azienda in particolare.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it infatti, è in corso una trattativa a buon punto tra la SSC Napoli e Giorgio Armani per quanto riguarda il nuovo sponsor tecnico della società azzurra. Si tratta ovviamente della divisione EA7 del marchio Armani, che da anni veste numerosi sportivi italiani tra Olimpiadi estive ed invernali, tennisti, campionati di sci e chi più ne ha più ne metta.

Venendo ai dettagli, nelle scorse settimane c'è stato un importante incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'area marketing della SSC Napoli per venire a capo della situazione, con tanto di bozze delle future maglie fatte pervenire da EA7 in una riunione fiume avvenuta in una sala meeting di quella che può essere definita ormai la sede operativa a Napoli del presidente.

L'idea del Napoli è quella di sottoscrivere un accordo di breve durata, in modo tale da poter approfondire ulteriormente l'ipotesi di autoproduzione delle divise da gioco nelle prossime stagioni. Queste settimane saranno decisive per capire se verrà apposta la firma sull'accordo tra Napoli ed EA7, con quest'ultima che al momento sembra quindi la candidata numero uno a vestire i giocatori azzurri a partire dall'anno prossimo.

In allegato una realizzazione grafica a cura di Manuel Guardasole di come potrebbe essere la ipotetica divisa di gioco SSC Napoli di EA7, sulla base di altri modelli football di EA7 già esistenti.

