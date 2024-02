De Laurentiis incontra il Club Napoli Parlamento, ecco di cosa si è parlato: al meeting spunta anche...Lotito! | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Dopo la conferenza stampa di ieri a Castel Volturno con tutta la stampa napoletana presente, anche oggi i presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto un evento a cui partecipare. Il presidente del Napoli quest'oggi ha infatti avuto un incontro con il Club Napoli Parlamento. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, si è trattato di un incontro che ha riguardato una chiacchierata soprattutto su temi di carattere giuridico e su cosa il Parlamento può fare per migliorare lo stato della legislazione giuridica legata al calcio.

Durante l'incontro, a sorpresa, è arrivato in sala anche Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, che da quel momento ha presenziato all'incontro sedendosi di fianco a De Laurentiis e ha anche detto la sua in merito a questioni legislative e politiche facendo alcune precisazioni in merito a determinati argomenti.

Si è trattato di un incontro meramente legato ad argomenti politici e legislativi, non si è parlato di partite o calcio giocato.

