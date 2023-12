Salvate il soldato Simeone: una gestione che non trova attenuanti

Notizie calcio. Napoli-Monza finisce 0-0 con i fischi dei tifosi azzurri a salutare il 2023 dei campioni d'Italia. Una partita, l'ennesima, di grande sterilità offensiva per i partenopei: la squadra di Mazzarri costruisce diverse occasioni, ma davanti a Di Gregorio si incarta puntualmente e dimostra poca lucidità.

Se parliamo di "fiuto del gol" e di "fame", il nome è sicuramente uno solo: quello di Giovanni Simeone. L'anno scorso il Cholito è stato più volte decisivo, sia a partita in corsa che dall'inizio, riuscendo spesso a trovare gol e giocate fondamentali per il tricolore. Anche contro il Monza, invece, per l'argentino c'è stato spazio solo per uno scampolo: entrato a 5' dalla fine, la sua gestione è una dei grandi punti interrogativi del Mazzarri bis. E' mai possibile che in una squadra che fatica in attacco, senza Osimhen e Politano, e con pochissime idee sotto porta non ci sia spazio per un "animale da gol" come Simeone? L'esperienza del Cholito potrebbe fare la differenza anche nelle azioni convulse, invece sembra che l'ex Verona sia finito ai margini delle rotazioni azzurre: un vero peccato se si ripensa al recente passato, qualcuno salvi il soldato Simeone!