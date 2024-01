Chi è Cyril Ngonge? Lo scorpione, l'idolo Neymar e i "problemi caratteriali": carriera e curiosità

Calciomercato Napoli. Il club di patron Aurelio De Laurentiis è vicinissimo all'acquisto di Cyril Ngonge, attaccante belga classe 2000 del Verona. L'accordo tra le parti è ormai ad un passo e le prossime ore potrebbero essere decisive per chiudere la trattativa.

Ngonge al Napoli, curiosità e carriera

In attesa di vedere Ngonge con la maglia del Napoli, proviamo a conoscere meglio l'attaccante belga andando a curiosare nella sua carriera.

Nato il 26 maggio 2000 a Uccle (Belgio), muove i primi passi da calciatore nelle giovanili dello Standard Liegi. Viene subito notato dal Club Bugge che decide di tesserarlo lo stesso anno e puntare sulla sua crescita. Nelle giovanili del Brugge conosce tre compagni di squadra d'eccezione: Alexis Saelemaekers (ex Milan ora al Bologna), Albert Sambi Lokonga (di proprietà dell' Arsenal) e il campione del mondo di ciclismo Remco Evenepoel.

Le sue prestazioni convincono velocemente il Club Brugge a puntare su di lui: ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2018 in occasione dell'incontro di Pro League vinto 3-0 contro lo Standard Liegi. Nove giorni più tardi ha esordito anche in UEFA Champions League scendendo in campo da titolare nell'incontro della fase a gironi pareggiato 0-0 contro l'Atlético Madrid.

Le cose al Brugge, però, non vanno nel migliore dei modi ed il 1º settembre 2019 viene ceduto in prestito al PSV, che lo iscrive nella propria squadra Under-21 impiegata in Eerste Divisie. Ha segnato la sua prima rete in carriera quattro settimane più tardi, nel corso della trasferta persa 5-2 sul campo dell'Excelsior. Divenuto ben presto titolare, ha disputato complessivamente 22 incontri e segnato 7 gol prima di fare ritorno in Belgio al termine della stagione.

Da quel momento cambia altre due squadre, passando prima all'RKC Waalwijk e poi nel 2021 al Groningen con cui firma un quadriennale. Con il club biancoverde ritrova smalto e minutaggio, disputando due stagioni su ottimi livelli. L'apice lo raggiunge il 24 ottobre 2021: in occasione di Groningen-Az realizza un incredibile rete con la mossa dello "scorpione", giocata che viene nominata gol dell'anno 2021 in Eredivisie ed ha fatto il giro del mondo. Anche in Olanda, però, il suo carattere non gli è stato d'aiuto e nella stagione successiva venne escluso per questioni comportamentali.

Ngonge gol dello scorpione

Nell'estate del 2023 approda poi al Verona, con lo stesso Ngonge che ha poi svelato di avere inziali perplessità: "All’inizio non volevo venire in Italia: avevo altre opzioni in Germania e in Inghilterra, la Serie A era la mia ultima scelta perché il calcio italiano non mi aveva mai interessato. Mio padre però mi ha convinto che questa sarebbe stata la decisione migliore e non me ne pento". La sua consacrazione con l'Hellas è repentina, divenendo giocatore cardine per la clamorosa rimonta salvezza degli scaligeri: si rivela decisivo per le sorti dei veneti, segnando le reti dei successi contro la Salernitana ed a Lecce, ma soprattutto l'11 giugno con una doppietta nello spareggio salvezza contro lo Spezia vinto dal Verona per 3-1, che consente a gialloblu di rimanere nella massima serie.

Uno dei suoi idoli è Neymar, a cui si ispira per lo stile di gioco: Ngonge nasce attaccante alto a destra che spesso rientra sul piede forte (il sinistro) per cercare il tiro o il cross sul secondo palo. In carriere ha svolto anche il ruolo di seconda punta ed in alcuni casi da centravanti. Tornando al rapporto con Neymar, l'attaccante belga ebbe anche l'occasione di incontrare il brasiliano nel 2019: i due si conobbero a Parigi in occasione del "Launch Party" del nuovo profumo dello stesso Neymar.

Ngonge in Nazionale ha esordito in tutte le selezioni giovanili del Belgio, compiendo tutta la trafila dall'Under-15 all'Under-18. Nel 2018 viene convocato dalla nazionale Under-19, mancando però ancora il passo nell'Under 21 e nella Nazionale maggiore.