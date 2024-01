Supercoppa Italiana 2024: dove vederla in chiaro in Tv e Streaming

Ultime notizie calcio Napoli - Dove vedere la Supercoppa Italiana 2024. Le prossime notizie in merito a quello che sarà il nuovo format della Supercoppa Italiana 2024 con semifinali e finali. Dove vedere in tv e streaming la Supercoppa Italiana.

Dove vedere la Supercoppa Italiana in Tv e streaming?

Si scende in campo nei prossimi giorni con la Supercoppa Italiana che ora ha le date ufficiali: si gioca il 18, 19 con le semifinali e il 22 gennaio con la Finale decisiva a Riad. In caso di parità si va ai calci di rigori. Ma dove vedere la Supercoppa Italiana 2024 in tv e streaming? C'è la possibilità di seguire tutto in diretta in chiaro su Canale 5.

Si assegnerà il 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana 2024, la prima volta con lo stile delle final four. Napoli-Fiorentina e Inter Lazio, la prima il 18 gennaio e la seconda il 19 gennaio. Le partite inizieranno alle ore 20 italiane (le 22 locali).

Napoli-Fiorentina su Canale 5 in chiaro in diretta tv e streaming, così come anche Inter-Lazio. Le partite potranno essere seguite su Mediaset Infinity per lo streaming.