Atalanta, Gasperini in conferenza: "Ho visto un Napoli senza entusiasmo, tanta ipocrisia sul razzismo"

Napoli-Atalanta: conferenza Gasperini

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo Napoli-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona di Fuorigrotta.

"Spero che Scamacca andrà l'Europeo, noi siamo molto soddisfatti. Ha avuto qualche acciacco ma quando ha giocato con continuità è stato sempre molto utile. L'aspetttativa è molto alta su di lui, ma l'anno scorso ha giocato pochissimo. Ha fatto passi importanti, sono convinto che potrà diventare sempre più importante. Sono fisici particolari che maturano dopo, ad esempio per Luca Toni fu così. Dobbiamo aspettare, io sono molto contento.

Il Nappoli sta vivendo una stagione particolare, non è facile gestire il campionato dell'anno scorso. Ho avuto la sensazione che la squdra non ha l'entusiasmo anche se è di assoluto valore. Il razzismo è una brutta rogna, ma intorno c'è tanta ipocrisia, questo non mi piace. Spero che il calcio sia un veicolo per superarlo e non evidenziarlo.

Scalvini mi preoccupa più di Zappacosta, dobbiamo aspettare domani per capire cosa ci diranno gli esami. Scalvini si può essere stirato per salvare su una condizione pericolosa. De Ketelaere vediamo quando può recuperare".