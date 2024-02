De Laurentiis: "Mi sono rotto i cogl**ni, vi dico la verità su Perez e Samardzic. Nessuna ripicca su Zielinski, informatevi su Lindstrom! "

Conferenza De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Verona. Si è appena conclusa la sessione invernale di calciomercato, dove sono stati fatti diversi acquisti da parte della società azzurra con il presidente che ha provato a prendere la situazione in mano in un momento complicato del Napoli. Intanto, ora arrivano le parole del presidente De Laurentiis su diversi temi.

De Laurentiis

Conferenza De Laurentiis: le parole del presidente del Napoli

Atteso per le ore 17:00 anche il presidentre De Laurentiis alla conferenza Mazzarri prima di Napoli-Verona. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza stampa di De Laurentiis e Mazzarri su CalcioNapoli24 dalle ore 17:00.

"Tener presente tutte le varie componenti che purtroppo sono restrittive non per colpa nostra. Sapete meglio di me che la Uefa stabilisce dei paletti per quanto riguarda le liste per poter giocare.

Abbiamo fatto dei nuovi acquisti e mi dispiace dover rinunciare a Dendoncker e Zielinski. In vista del prossimo anno devo capire chi ho preso in maniera definitiva e chi con opzione. L'investimento vero è la sperimentazione, non la vittoria ad ogni costo. Io devo capire quali sono gli errori del passato, le cose che non funzionano. Dal 18 febbraio, quando avremmo la rosa più completa possiamo avere un quadro più ampio, senza scuse, disagi e una rosa che può permetterci di competere su tutti i livelli.

Qualcuno ha dubitato che ci fosse un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E' un bravissimo ragazzo e un professionista, ma dal 1 di luglio non sarà più con noi e quindi dobbiamo capire chi continuerà con noi nel prossimo anno. C'è Traore che potrebbe essere riscattato, lo stesso per Dendoncker che però lui abbiamo sacrificato in lista Uefa.

De Laurentiis aveva promesso il difensore che mancava dicono, in uscita si pensava Ostigard e mentre io ero Dragusin con la migliore offerta come dice il Genoa, ma lui ha preferito l'Inghilterra a noi e al Bayern Monaco. Serviva uno veloce e abbiamo ripiegato su Perez, ho fatto un incontro a Napoli con Gino Pozzo. Dopo 3 ore gli ho detto che avevo bisogno di scappare via per parlare con il Sindaco di Castellammare per la nuova casa del Napoli. Gli avevo promesso 18 milioni all inclusive, poi mi è stato detto c'erano altre cose da pagare all'Udinese, il suo agente e ho detto basta mi avete rotto i coglioni, salta tutto.

Allo stesso momento Mazzarri si è messo a tre dietro e ha rivalutato Ostigard e per questo motivo ho detto a questo punto puntiamo su di lui, abbiamo preso anche Dendoncker che può fare anche il difensore.

Lindstrom ha fatto 23 partite sia in Nazionale che nel club come ala destra, poi ne ha fatte 19 come trequartista, poi centrocampista a destra 1 e a sinistra 3. Bisogna di documentarsi, sento dire sempre 'chi cazzo hanno comprato?, serviva un'ala destra ed è arrivato un trequartista', non è così. Bisogna collaborare tra stampa e noi.

E' mia intenzione di non fare più le conferenze stampa pre partita, l'allenatore va lasciato in pace, ma di che vi deve parlare? Mica vi può dire come schirerà la squadra. La Lega calcio è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Il fatto di far entrare le telecamere negli spogliatoi è una stupidità incredibile, ma a chi interessa, cosa si può vedere?

Il lunedì a freddo ha più senso parlare con la stampa rispetto dopo la partita, quando ci sono sepre le stesse domande e quasi sempre disposte diplomatiche. C'è una confusione incredibile nel calcio italiano e non si capiscono tante cose. Samardzic era sul tavolo come tanti altri".