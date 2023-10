Coppa Italia - Salernitana-Sampdoria 4-0: Inzaghi vince, ma fa turnover in vista del Napoli

Ultime notizie Coppa Italia - Termina con il risultato di 4-0 in favore dei padroni di casa la gara Salernitana-Sampdoria, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A decidere, sono le reti al 13' di Ikwuemesi, bravo e fortunato a girarsi in area di rigore e a spiazzare il portiere avversario grazie ad una deviazione, di Tchaouna che sigla una doppietta con gol al 45'+1 e aò 67' su assist di Maggiore. A chiudere il match, è stato Jovane Cabral su assist di Simy al minuto 86. Mettendo in cassaforte il risultato.

La Salernitana, che sabato affronterà il Napoli, incontrerà la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda la formazione, però, va sottolineato che i granata han fatto ampio turnover nella coppa nazionale. Ad eccezione di Bradaric, Pirola, Maggiore e Gyomber (che è squalificato e non ci sarà contro il Napoli) in campo dal 1'. Nella ripresa, invece, minuti anche per Jovan Cabral, Simy (reintegrato in rosa dopo un lungo periodo), Mazzocchi, Kastanos e Martegani. A riposo completo Candreva, Coulibaly e Ochoa, tra gli altri.