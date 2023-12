Sorteggio ottavi Champions League, le sette avversarie del Napoli: Guardiola e Bayern da evitare, ma anche le altre non scherzano

Ultimissime Calcio Napoli - Lunedì alle ore 12 il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Nei bussolotti presenti nelle urne anche la SSC Napoli presente tra le squadre seconde classificate. Saranno sette le squadre che potranno essere associate al club di Aurelio De Laurentiis.

Champions League, le avversarie del Napoli

Al sorteggio partecipano le 7 squadre qualificate come prime dei gironi, escludendo il Real Madrid che non può essere affrontato. Di seguito, analizzate le possibili avversarie del Napoli in attesa dei sorteggi di Champions League a cui abbiamo attribuito da 1 a 5 stelle in base al grado di difficoltà, relativo ad ogni singola fascia.

Bayern Monaco 5*/5*

Allenatore: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel Stadio : Allianz Arena, 55.017 posti

: Allianz Arena, 55.017 posti Ultima formazione (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Kane

Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Kane Ranking UEFA (rilevato al termine del 2022/23) : 2°

: 2° Come si è qualificato : campione di Germania

: campione di Germania Passata stagione : quarti di finale (1-4 tot. contro Man City)

: quarti di finale (1-4 tot. contro Man City) Miglior piazzamento nella competizione : campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20) Acquisti : Konrad Laimer (Lipsia), Raphaël Guerreiro (Dortmund), Min-jae Kim (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Daniel Peretz (Maccabi Tel-Aviv)

: Konrad Laimer (Lipsia), Raphaël Guerreiro (Dortmund), Min-jae Kim (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Daniel Peretz (Maccabi Tel-Aviv) Cessioni: Daley Blind (Girona), Lucas Hernàndez (Paris Saint-Germain), Marcel Sabitzer (Dortmund), Alexander Nübel (Stuttgart, prestito), Sadio Mané (Al-Nassr), Malik Tillman (PSV Eindhoven, prestito), Johannes Schenk (Preussen Münster, prestito), Yann Sommer (Inter), Josip Stanisic (Leverkusen, prestito), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, prestito), Benjamin Pavard (Inter), Paul Wanner (Elversberg, prestito), Ryan Gravenberch (Liverpool)

Il cammino in Champions

Bayern - Manchester United 4-3 (Sané, Gnabry, Kane, Tel)

Copenhagen - Bayern 1-2 (Musiala, Tel)

Galatasaray - Bayern 1-3 (Coman, Kane, Musiala)

Bayern - Galatasaray 2-1 (Kane 2)

Bayern - Copenhagen 0-0

Manchester United - Bayern 0-1 (Coman)

Manchester City 5*/5*

Allenatore: Josep Guardiola

Josep Guardiola Stadio : Etihad Stadium, 55.017 posti

: Etihad Stadium, 55.017 posti Ultima formazione (4-3-3): Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Sergio Gómez; Phillips, Kovacic; Hamilton, Matheus Nunes, Grealish; Bobb

Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Sergio Gómez; Phillips, Kovacic; Hamilton, Matheus Nunes, Grealish; Bobb Ranking UEFA (rilevato al termine del 2022/23) : 1°

: 1° Come si è qualificato : vincitore Champions League

: vincitore Champions League Passata stagione : campione (1-0 contro Inter)

: campione (1-0 contro Inter) Miglior piazzamento nella competizione : campione (2023)

: campione (2023) Acquisti : Mateo Kovacic (Chelsea), Josko Gvardiol (Lipsia), Jérémy Doku (Rennes), Matheus Nunes (Wolves)

: Mateo Kovacic (Chelsea), Josko Gvardiol (Lipsia), Jérémy Doku (Rennes), Matheus Nunes (Wolves) Cessioni: Ilkay Gundogan (Barcellona), Benjamin Mendy (Lorient), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Liam Delap (Hull, prestito), Josh Wilson-Esbrand (Reims, prestito), Máximo Perrone (Las Palmas, prestito), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Luke Mbete (FC Den Bosch, prestito), Taylor Harwood-Bellis (Southampton, prestito), Cole Palmer (Chelsea), Tommy Doyle (Wolves, prestito), James McAtee (Sheffield United, prestito), João Cancelo (Barcelona, prestito), Slobodan Tedic (Charlton, prestito)

Il cammino in Champions

Manchester City - Stella Rossa 3-1 (Alvarez 2, Rodri)

Lipsia - Manchester City 1-3 (Foden, Alvarez, Doku)

Young Boys - Manchester City 1-3 (Akanji, Haaland 2)

Manchester City - Young Boys 3-0 (Haaland 2, Foden)

Manchester City - Lipsia 3-2 (Haaland, Foden, Alvarez)

Stella Rossa - Manchester City 2-3 (Hamilton, Bobb, Phillips)

Barcellona 4*/5*

Allenatore: Xavi

Xavi Stadio : Olímpic Lluís Companys 49.472 posti

: Olímpic Lluís Companys 49.472 posti Ultima formazione (4-3-3): Iñaki Peña; Fort, Koundé, Christensen, Balde; Sergi Roberto, Oriol Romeu, Fermin López; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres

Iñaki Peña; Fort, Koundé, Christensen, Balde; Sergi Roberto, Oriol Romeu, Fermin López; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres Ranking UEFA (rilevato al termine del 2022/23) : 9°

: 9° Come si è qualificato : campione di Spagna

: campione di Spagna Passata stagione : fase a gironi, spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

: fase a gironi, spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League Miglior piazzamento nella competizione : campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15) Acquisti : Ilkay Gundogan (Man City), Iñigo Martínez (Athletic Club), Oriol Romeu (Girona), João Félix (Atlético, prestito), João Cancelo (Man City, prestito)

: Ilkay Gundogan (Man City), Iñigo Martínez (Athletic Club), Oriol Romeu (Girona), João Félix (Atlético, prestito), João Cancelo (Man City, prestito) Cessioni: Sergio Busquets (Inter Miami), Jordi Alba (Inter Miami), Pablo Torre (Girona, prestito) , Francisco Trincão (Sporting CP, prestito riscattato), Samuel Umtiti (LOSC Lille), Chadi Riad (Betis, prestito), Álex Collado (Betis), Nico González (Porto), Julián Araujo (Las Palmas, prestito), Frank Kessié (Al-Ahli), Ousmane Dembélé (Paris), Sergiño Dest (PSV, prestito), Clément Lenglet (Aston Villa, prestito), Ansu Fati (Brighton, prestito), Eric García (Girona, prestito), Ez Abde (Betis)

Il cammino in Champions

Barcellona - Anversa 5-0 (Joao Felix 2, Lewandowski, aut. Bataille, Gavi)

Porto - Barcellona 0-1 (Ferran Torres)

Barcellona - Shakhtar 2-1 (Ferran Torres, Fermin Lopez)

Shakhtar - Barcellona 1-0

Barcellona - Porto 2-1 (Cancelo, Joao Felix)

Anversa - Barcellona 3-2 (Ferran Torres, Marc Guiu)

Arsenal 4*/5*

Allenatore : Mikel Arteta

: Mikel Arteta Stadio : Emirates Stadium 60704 posti

: Emirates Stadium 60704 posti Ultima formazione (4-3-3) : Raya; Cédric, Saliba, Gabriel, Kiwior; Elneny, Jorginho, Trossard; Havertz, Nketiah, Nelson

: Raya; Cédric, Saliba, Gabriel, Kiwior; Elneny, Jorginho, Trossard; Havertz, Nketiah, Nelson Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 2°

: 2° Come si è qualificato : secondo in Premier League

: secondo in Premier League Passata stagione : ottavi di Europa League

: ottavi di Europa League Miglior piazzamento nella competizione : vice campione (2005/06)

: vice campione (2005/06) Acquisti : Kai Havertz (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jurriën Timber (Ajax), David Raya (Brentford, prestito)

: Kai Havertz (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jurriën Timber (Ajax), David Raya (Brentford, prestito) Cessioni: Ainsley Maitland-Niles (svincolato), Pablo Marí (Monza), Granit Xhaka (Leverkusen), Auston Trusty (Sheffield United), Matt Turner (Nottingham Forest), Marquinhos (Nantes, prestito), Rúnar Rúnarsson (Cardiff, prestito), Kieran Tierney (Real Sociedad, prestito), Folarin Balogun (Monaco)

Il cammino in Champions

Arsenal - PSV 4-0 (Saka, Trossard, Gabriel Jesus, Odegaard)

Lens - Arsenal 2-1 (Gabriel Jesus)

Siviglia - Arsenal 1-2 (Martinelli, Gabriel Jesus)

Arsenal - Siviglia 2-0 (Trossard, Saka)

Arsenal - Lens 6-0 (Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard, Jorginho)

PSV - Arsenal 1-1 (Nketiah)

Borussia Dortmund 4*/5*

Allenatore : Edin Terzic.

: Edin Terzic. Stadio : Signal Iduna Park 81365 posti

: Signal Iduna Park 81365 posti Ultima formazione (4-1-4-1) : Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Bensebaini; Salih Özcan; Adeyemi, Brandt, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug

: Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Bensebaini; Salih Özcan; Adeyemi, Brandt, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 14°

: 14° Come si è qualificato : secondo in Bundesliga

: secondo in Bundesliga Passata stagione : ottavi di finale (1-2 tot. contro Chelsea)

: ottavi di finale (1-2 tot. contro Chelsea) Miglior piazzamento nella competizione : campione (1996/97)

: campione (1996/97) Acquisti : Ramy Bensebaini (Mönchengladbach), Felix Nmecha (Wolfsburg), Marcel Sabitzer (Bayern)

: Ramy Bensebaini (Mönchengladbach), Felix Nmecha (Wolfsburg), Marcel Sabitzer (Bayern) Cessioni: Mahmoud Dahoud (Brighton), Jude Bellingham (Real Madrid), Raphaël Guerreiro (Bayern), Ansgar Knauff (Frankfurt, prestito reso permanente), Anthony Modeste (svincolato), Felix Passlack (Bochum), Nico Schulz (svincolato), Soumaïla Coulibaly (Royal Antwerp, prestito), Luca Unbehaun (Verl), Tom Rothe (Holstein Kiel, prestito)

Il cammino in Champions

PSG - Dortmund 2-0

Dortmund - Milan 0-0

Newcastle - Dortmund 0-1 (Nmecha)

Dortmund - Newcastle 2-0 (Fullkrug, Brandt)

Milan - Dortmund 1-3 (Reus, Bynoe-Gittens, Adeyemi)

Dortmund - PSG 1-1 (Adeyemi)

Atletico Madrid 4*/5*

Allenatore : Diego Simeone.

: Diego Simeone. Stadio : Civitas Metropolitano 68456 posti.

: Civitas Metropolitano 68456 posti. Ultima formazione (5-2-2) : Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Lino; De Paul, Witsel, Saúl; Griezmann, Correa

: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Lino; De Paul, Witsel, Saúl; Griezmann, Correa Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 15°

: 15° Come si è qualificato : terzo in Liga

: terzo in Liga Passata stagione : fase a gironi (quarto posto)

: fase a gironi (quarto posto) Miglior piazzamento nella competizione : vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16) Acquisti : César Azpilicueta (Chelsea), Javi Galán (Celta), Santiago Mouriño (Racing Montevideo), Caglar Soyuncu (Leicester), Samu Omorodion (Granada, prestato all'Alavés)

: César Azpilicueta (Chelsea), Javi Galán (Celta), Santiago Mouriño (Racing Montevideo), Caglar Soyuncu (Leicester), Samu Omorodion (Granada, prestato all'Alavés) Cessioni: Matt Doherty (svincolato), Geoffrey Kondogbia (Marseille), Renan Lodi (Marseille), Manu Sánchez (Celta), Giuliano Simeone (Alavés, prestito), Germán Valera (Real Zaragoza, prestito), Victor Mollejo (Real Saragozza, prestito), Sergio Camello (Rayo Vallecano)

Il cammino in Champions

Lazio - Atletico Madrid 1-1 (Barrios)

Atletico Madrid - Feyenoord 3-2 (Morata 2, Griezmann)

Celtic - Atletico Madrid 2-2 (Griezmann, Morata)

Atletico Madrid - Celtic 6-0 (Griezmann 2, Morata 2, Lino, Saul)

Feyenoord - Atletico Madrid 1-3 (aut. Geertruida, Hermoso, aut. Gimenez)

Atletico Madrid - Lazio 2-0 (Griezmann, Lino)

Real Sociedad 3*/5*

Allenatore : Imanol Alguacil.

: Imanol Alguacil. Stadio : Reale Arena 39313 posti.

: Reale Arena 39313 posti. Ultima formazione (4-3-3) : Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, Zakharyan; Kubo, Sadiq, Oyarzabal

: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, Zakharyan; Kubo, Sadiq, Oyarzabal Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 52°

: 52° Come si è qualificato : quarto in Liga

: quarto in Liga Passata stagione : Europa League ottavi di finale

: Europa League ottavi di finale Miglior piazzamento nella competizione : semifinale (1982/83)

: semifinale (1982/83) Acquisti : Hamari Traoré (Rennes), André Silva (Leipzig, prestito), Arsen Zakharyan (Dynamo Moskva), Kieran Tierney (Real Sociedad, prestito)

: Hamari Traoré (Rennes), André Silva (Leipzig, prestito), Arsen Zakharyan (Dynamo Moskva), Kieran Tierney (Real Sociedad, prestito) Cessioni: Portu (Getafe), Modibo Sagnan (Utrecht), Roberto López (Tenerife, prestito), Asier Illarramendi (svincolato), Ander Guevara (Alavés), Peter Pokorny (Slask Wroclaw), David Silva (ritiro)

Il cammino in Champions

Real Sociedad - Inter 1-1 (Mendez)

Salisburgo - Real Sociedad 0-2 (Oyarzabal, Mendez)

Benfica - Real Sociedad 0-1 (Mendez)

Real Sociedad - Benfica 3-1 (Merino, Oyarzabal, Barrenetxea)

Real Sociedad - Salisburgo 0-0

Inter - Real Sociedad 0-0

Quando inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League 2023/24?

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024

Quando si svolgono i sorteggi di Champions League 2022/23?