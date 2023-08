Simeone prevede: "Sento che peschiamo una spagnola al sorteggio di Champions, magari l'Atletico di papà"

Giovanni Simeone è il protagonista di una lunga intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Repubblica, nella quale l'attaccante argentino del Napoli si è confrontato su diversi temi. Soprattutto, però, il Cholito Simeone ha parlato del sorteggio Champions che questa sera decreterà le avversarie del Napoli nella fase a gironi.

Intervista a Simeone

Ecco le dichiarazioni di Simeone nell'intervista concessa a Repubblica.

Si parla innanzitutto della possibilità che il Napoli di Simeone sfidi l'Atletico Madrid allenato da suo padre: "Non mi è ancora mai successo di sfidare il Cholo, chissà. Mi sento che una squadra spagnola ci toccherà, forse davvero l’Atletico Madrid di mio padre. Nel caso farò il massimo per batterlo, però: di questo sono certo".

Poi viene chiesto a Simeone qual è l'obiettivo del Napoli in Champions: "È una competizione durissima e va preparata senza porsi un traguardo di partenza, secondo me, ma affrontando ogni partita come se fosse una finale. Nella scorsa stagione abbiamo ragionato così e il Napoli è arrivato ai quarti di finale. Ci avviciniamo di nuovo alla Champions con ambizione e allo stesso tempo con rispetto".

Gli obiettivi in Serie A sono gli stessi: "In assoluto sì, ma nello specifico saremo noi questa volta la squadra da battere per tutti, dopo aver vinto lo scudetto. Per il Napoli sarà un campionato ancora più difficile e bisogna dare il massimo, in ogni partita. Abbiamo ancora fame, però. Tanta".

E Simeone promette di farsi trovare pronto: "Devo farmi trovare sempre pronto, aspettando che ci sia bisogno di me, come è successo nella stagione scorsa in campionato e in Champions League. Non mi sento sminuito da gregario, ognuno di noi ha il suo ruolo decisivo, nel gruppo".