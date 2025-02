Champions League in chiaro: in diretta su TV8 ci sarà la partita dell’anno

Champions League in chiaro: appuntamento leggendario su TV8. Mercoledì 19 febbraio, infatti, andrà in scena una delle sfide più spettacolari del calcio mondiale di questo periodo. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della massima competizione europea che potranno godersi questa gara ad altissima tensione senza la necessità di abbonamenti.

Si tratta di un evento straordinario, reso possibile dal nuovo format della Champions League 2024/25, che ha stravolto la tradizionale fase a gironi in favore di un’unica classifica generale. Un sistema che ha reso il torneo più imprevedibile che mai, tanto che persino due giganti si sono trovati costretti a disputare gli spareggi per accedere agli ottavi di finale.

Playoff Champions, gratis in Tv un partitone

Con la nuova formula, del resto, è stato dato l'addio alla fase a gironi: le squadre sono state inserite in un’unica classifica generale, affrontando otto avversari diversi. Alla fine di questa fase:

Le prime otto classificate sono passate direttamente agli ottavi di finale .

sono passate direttamente agli . Le squadre dal 9° al 24° posto si sfidano ora in un turno di spareggi a eliminazione diretta (andata e ritorno) per conquistare un posto tra le migliori 16 d’Europa.

E questa situazione a portato quella che potrebbe essere quasi una finale anticipata, se non fosse per una stagione particolare soprattutto per una delle due dirette interessate.

Champions League in chiaro: ecco la partita su TV8

Il riferimento è chiaro: TV8 trasmetterà Real Madrid-Manchester City. Appuntamento alle 21.00. I blancos arrivano a questo appuntamento dopo l’11° posto, una posizione insolita per i Blancos, ma comunque sufficiente per rientrare negli spareggi; il Manchester City, invece, ha rischiato seriamente l’eliminazione, strappando all’ultima giornata un soffertissimo 22° posto, il terzultimodisponibile per accedere a questo turno.

TV8 trasmetterà in chiaro quella che molti hanno lecitamente definito la partita dell’anno, permettendo di vivere una sfida ad altissima tensione anche a chi non ha abbonamenti a Sky Sport o Amazon Prime Video.

Si ripartirà dallo spettacolare 2-3 dell'andata, con la squadra di Carlo Ancelotti che ha espugnato l'Etihad Stadium.