CorSport - Borrelli l'arma a sorpresa del Cagliari di Pisacane

Una spruzzata di pioggia ha spazzato via la cappa di afa dei giorni scorsi e un sole convincente, e finalmente meno “cattivo”, ha salutato il Cagliari in partenza per una delle missioni più difficili della stagione: guardare negli occhi i campioni d’Italia del Napoli e provare a portargli via qualche punto. Si potrebbe definire una prova di maturità, dopo la buona impressione suscitata dalla squadra di Pisacane nella gara d’esordio, contro una Fiorentina ancora alla ricerca di se stessa. Comunque vada, il giovane allenatore rossoblù, che torna nella sua città natale, chiede ai suoi una prestazione coraggiosa e attenta.  

Il mercato. Il tecnico ha ancora spazi di manovra ridotti, dal momento che, come ha ribadito giovedì, attende altri due giocatori: un difensore centrale e un attaccante che, insieme a Borrelli, copra il vuoto lasciato da Piccoli, approdato alla Fiorentina. Il calciomercato è agli sgoccioli, il sipario si chiuderà lunedì alle 20. Questo significa che il ds Angelozzi trascorrerà le giornate di oggi e domani al telefono, e lunedì tenterà di mettere a segno gli ultimi due colpi di una campagna acquisti-cessioni rossoblù tra le più frizzanti degli ultimi anni. Se poi, oltre che frizzante, sarà azzeccata, lo dirà “sua maestà” il campo. Lo riporta il Corriere dello Sport.
 

