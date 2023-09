Biglietti Napoli-Real Madrid al Maradona già sold out: il dato

Ultime notizie UEFA Champions League - C’è già il sold out per la super sfida di Champions contro il Real Madrid, in programma martedì 3 ottobre (ore 21) allo stadio Diego Armando Maradona. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Sono stati infatti polverizzati ieri mattina in poco più di due ore tutti i biglietti ancora disponibili, con una coda virtuale di oltre 50 mila persone che si sono messe in fila sul sito autorizzato della Ticketone, a mezzogiorno in punto. La prevendita era stata divisa dal Napoli in due fasi e l’assalto al botteghino è partito allo scadere del diritto di prelazione che era stato concesso nei giorni scorsi agli abbonati. Le 23 mila tessere vendute in estate dal club azzurro tra formula “Full” (che garantisce anche l’ingresso per le gare internazionali) e “Italia” hanno ridotto drasticamente il numero dei tagliandi disponibili per le magiche notti di Coppa. Per questo era prevedibile il tutto esaurito a tempo di record, che si è puntualmente materializzato.

A sostenere gli azzurri contro la corazzata spagnola saranno in più di 50 mila, che accorreranno a Fuorigrotta pure per assistere al ritorno di Carlo Ancelotti: il grande ex che nelle sue stagioni napoletane divise la tifoseria e ha lasciato ricordi agrodolci. Lo show internazionale del 3 ottobre avrà dunque un gustoso ingrediente in più".